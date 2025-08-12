По информации издания, Соединенные Штаты делают ставку на разработку наиболее передовых ИИ-моделей, в то время как КНР занимается внедрением технологий в повседневную работу экономики и государства

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Китайский искусственный интеллект (ИИ) имеет шансы опередить американские ИИ-технологии по масштабам распространения и применения по всему миру. Такое мнение высказывает обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брендс.

"Китай может победить в борьбе за долю на мировом рынке [искусственного интеллекта], а также в соревновании по наиболее эффективному применению ИИ, даже если его модели никогда не будут последним словом науки в этой области", - пишет автор колонки.

На его взгляд, разница между стратегиями развития ИИ в США и в КНР заключается в том, что Соединенные Штаты делают ставку на разработку наиболее передовых ИИ-моделей, в то время как Китай занимается внедрением технологий ИИ в повседневную работу экономики и государства. Кроме того, преимущество стратегии Китая в том, что он разрешает использование своих разработок в частных стартапах и пытается распространить свои ИИ-модели по всему миру с помощью инициативы "Цифровой Шелковый путь" и других программ.

По мнению обозревателя Bloomberg, на данный момент в гонке ИИ-технологий первенство держат Штаты, однако многое может измениться из-за политики президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о соглашениях по постройке на территории Саудовской Аравии и ОАЭ американских дата-центров, связанных с разработкой ИИ. Как утверждает автор статьи, эти дата-центры могут стать целью воздушных атак со стороны Ирана, а также привести к нелегальному попаданию в Китай новейших полупроводников, необходимых для разработки ИИ. Кроме того, отмечается, что Трамп уже де-факто поспособствовал развитию китайских технологий, позволив американской технологической компании Nvidia продавать чипы КНР.

9 августа бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало лицензию Nvidia для продажи КНР чипов H20. До этого Трамп приостановил ограничения на экспорт технологий в КНР для достижения торговой сделки с Китаем.

24 июля президент США подписал три исполнительных указа, которые нацелены на развитие технологии ИИ в стране и наращивание экспорта различных разработок на ее основе.