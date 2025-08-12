По утверждению швейцарской стороны, они причастны к попыткам России оказать влияние на молдавский референдум о членстве в ЕС и президентские выборы 2024 года

ЖЕНЕВА, 12 августа. /ТАСС/. Швейцарское правительство присоединилось к санкциям ЕС против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии и Молдавии за предполагаемые связи с Россией. Об этом сообщило Министерство экономики, образования и науки Швейцарии.

В черный список внесены восемь белорусских предприятий оборонной промышленности, а также семь физлиц и три юрлица из Молдавии, которые, по утверждению швейцарской стороны, "причастны к попыткам России оказать влияние на референдум Молдавии о членстве в ЕС и президентские выборы 2024 года".