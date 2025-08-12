Депутат Вадим Фотеску заявил, что руководство пенитенциарного учреждения ссылается на какое-то устное распоряжение

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Депутаты парламента Молдавии направят в министерство юстиции жалобу на руководство следственного изолятора, которое отказывает им в проверке условий содержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

"Мы направим депутатский запрос в Минюст, потому что это нарушение. Мы имеем право проверять условия содержания заключенных", - сказал журналистам депутат Вадим Фотеску после очередного отказа. По его словам, руководство пенитенциарного учреждения ссылается на какое-то устное распоряжение. "Это устное распоряжение, нет никакого документа, и мы не можем даже это опротестовать. Все снова делается через телефонную юстицию", - отметил он.

СИЗО, где содержится Гуцул, ежедневно пикетируют ее сторонники. Адвокат политика Наталья Байрам сообщила ТАСС, что обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул до завершения судебного процесса. По словам юриста, тюрьма, где содержится глава Гагаузии и ее соратники, известна по международным отчетам бесчеловечными условиями содержания заключенных. Кишиневская тюрьма, которая была построена 150 лет назад, известна также тем, что комбриг Красной армии Григорий Котовский, будучи заключенным в нее, заболел, был помещен в госпиталь, а затем сбежал.