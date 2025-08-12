Речь идет о замене назначенного президенту Республики Сербской тюремного срока денежным штрафом

БЕЛГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство защиты президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика о замене назначенного ему тюремного срока денежным штрафом.

"Рассмотрев ходатайство защиты <...> Милорада Додика о замене назначенного ему наказания в виде лишения свободы штрафом, суд, в соответствии с правовыми нормами, вынес решение, которым после заявления прокуратуры БиГ вышеупомянутое предложение защиты было принято и назначенное <...> Додику наказание в виде лишения свободы было заменено штрафом", - говорится в пресс-релизе суда.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики). Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК БиГ 6 августа принял решение о прекращении полномочий Додика в связи с вынесенным ему приговором и о проведении в Республике Сербской досрочных выборов. До этого Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении главы энтитета в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования решений Шмидта. Додик в ответ анонсировал проведение в Республике Сербской референдума о доверии президенту энтитета.