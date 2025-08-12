По информации телеканала, подобные меры приняли в 16 из 31 региона страны

ТЕГЕРАН, 12 августа. /ТАСС/. Власти более половины регионов Ирана объявили 13 августа нерабочим днем для государственных учреждений, чтобы сократить объемы потребления электроэнергии в самый жаркий сезон года. Об этом сообщил телеканал SNN.

По его информации, подобные меры были приняты в 16 из 31 региона страны, причем в некоторых из них не будут работать как государственные, так и банковские учреждения.

Иран в последние годы испытывает значительные трудности с обеспечением бесперебойного электроснабжения различных частей страны ввиду высокой степени износа энергетической инфраструктуры.

12 декабря 2024 года президент Ирана Масуд Пезешкиан записал видеообращение, в котором призвал иранцев снизить температуру в своих домах по меньшей мере на два градуса, чтобы была возможность пополнить газохранилища и продолжать бесперебойное энергоснабжение всей страны. Правительство Ирана запустило в социальных сетях хештег "на два градуса ниже". Кампанию поддержали более 20 политиков, спортсменов и общественных деятелей, в том числе игроки национальной сборной по футболу.