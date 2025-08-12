"Страна": Киев может согласиться на вывод ВСУ из ДНР, опасаясь потери помощи США

По данным издания, Владимир Зеленский нацелен на то, чтобы убедить американского лидера Дональда Трампа не поддерживать требования о выводе войск, а вернуться к прежней идее перемирия по линии фронта

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Киев может согласиться на вывод войск с территории ДНР из опасений потерять помощь Вашингтона и, как следствие, столкнуться с усложнением ситуации на фронте. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на одного из политтехнологов, работавших с офисом Владимира Зеленского.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира. 8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен". 9 августа Зеленский в своем обращении подчеркнул, что ответ на территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины и "отступать от этого никто не будет".

По мнению собеседника "Страны", сейчас Зеленский нацелен на то, чтобы убедить американского лидера не поддерживать требования о выводе украинских войск из Донбасса, а вернуться к прежней идее перемирия по линии фронта. Если это не получится, Киев должен будет либо пойти в отказ с риском полностью потерять какую-либо помощь Вашингтона, либо согласиться вывести войска с территории ДНР. Эксперты полагают, что второй вариант будет "политическим самоубийством" для Зеленского, вызовет акции протеста и последующую отставку лидера киевского режима.

"Я не уверен, что будет бунт и "майдан", если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы. Кроме того, отказ от предложения Трампа может привести к еще худшим последствиям - прекращению помощи, что приведет к резкому усложнению ситуации на фронте, и далее условия будут еще хуже. <...> Его основная цель сейчас - добиться, чтобы Трамп не выдвигал такого требования вообще. Но если этого не получится, то нужно будет принимать решение - отказаться или согласиться. Вероятно, решение будет приниматься Банковой (в Киеве на этой улице располагается офис Зеленского - прим. ТАСС) после того, как она взвесит все риски и возможности: насколько Трамп действительно готов давить жестко в случае отказа", - сказал "Стране" один из политтехнологов, работавших с офисом Зеленского.