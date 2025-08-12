Мирьяна Сполярич заявила, что будущее этих документов будет определяться тем выбором, который страны сделают сегодня, чтобы сохранить гуманность в условиях войны или отказаться от нее

ЖЕНЕВА, 12 августа. /ТАСС/. Соблюдение государствами Женевских конвенций находится под угрозой. Об этом предупредила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич.

В заявлении, приуроченном к 76-й годовщине принятия конвенций, она отметила, что взятое на себя странами обязательство соблюдать положения этих документов сейчас "находится под серьезной угрозой", что ведет к "катастрофическим последствиям для людей в условиях конфликтов". Речь идет о правилах поведения воюющих сторон, которые были написаны "для защиты слабых", в частности, "мирных жителей, попавших под перекрестный огонь, раненых на поле боя и военнопленных в местах содержания под стражей", подчеркнула Сполярич.

"Защитная сила международного гуманитарного права сильна ровно настолько, насколько сильна политическая воля лидеров поддерживать его", - констатировала президент МККК. По ее словам, будущее Женевских конвенций будет определяться тем выбором, который страны "сделают сегодня, чтобы сохранить гуманность в условиях войны или отказаться от нее".

12 августа 1949 года были приняты четыре документа, устанавливающие гуманитарные правила ведения войны. Они известны как Женевские конвенции 1949 года или Четвертая Женевская конвенция. Эти документы заменили договоры 1864, 1906 и 1929 годов. Первой страной, ратифицировавшей Женевские конвенции 1949 года, была Швейцария (31 марта 1950 года), СССР присоединился к ним 17 апреля 1951 года.