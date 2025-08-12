МИД 24 стран и ЕК заявили о "невообразимом уровне" страданий в секторе Газа

Министры иностранных дел и еврокомиссары призвали Израиль выдать разрешения на все гуманитарные грузы и снять ограничения, препятствующие работе ключевых гуманитарных агентств

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел 24 государств, а также три еврокомиссара заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа достигла критического уровня, призвав Израиль допустить гуманитарную помощь к нуждающимся людям.

"Гуманитарные страдания в Газе достигли невообразимого уровня. Голод разворачивается у нас на глазах. Срочные меры необходимы прямо сейчас, чтобы остановить и обратить вспять распространение голода", - говорится в заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства. Подпись под ним поставили руководители внешнеполитических ведомств Австралии, Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, ЕС, Ирландии, Исландии, Испании, Канады, Кипра, Люксембурга, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии, а также еврокомиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица и еврокомиссар по обеспечению готовности и преодолению кризисных ситуаций Аджа Лябиб.

"Мы призываем правительство Израиля выдать разрешения на все гуманитарные грузы международных НПО и снять ограничения, препятствующие работе ключевых гуманитарных агентств", - говорится в заявлении. "Мы нуждаемся в прекращении огня, которое сможет остановить войну, в освобождении заложников и беспрепятственном доступе гуманитарной помощи в сектор Газа", - отметили авторы обращения.