Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США также призвал сограждан активизировать силу народной дипломатии с Москвой

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер призвал американцев активизировать силу народной дипломатии с Россией и приезжать в страну, преодолевая навязываемую долгое время русофобию.

"[Затрону] фундамент этой русофобии, которая была создана в Америке. Если американцы продолжат отказываться узнавать что-то о России, они вообще не узнают, что случится дальше. Мы должны изучать Россию. Для того, чтобы изучать Россию, нужно быть здесь, в России. Приезжайте в Россию, знакомьтесь с русскими, говорите с русскими. Но когда вы начнете их слушать, это будет самое важное: то, что у них есть на сердце, во что они верят. <…> Когда у вас это получится, вы увидите вот эту силу народной дипломатии", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Риттер также отдельно отметил готовящуюся встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. "[Экс-президент США] Джо Байден никогда бы не встретился с Владимиром Путиным, особенно после начала СВО. Мы вообще остановили любое общение. Мы не говорили о потенциале мира, но мы должны это поддержать", - подчеркнул он.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.