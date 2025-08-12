Решение принято из-за "непростой и динамичной ситуации"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился направить дополнительные силы для выправления ситуации под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР.

"Ситуация непростая и динамичная, но силы обороны принимают все необходимые меры. <...> В том числе решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства", - говорится в сообщении.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о резком ухудшении ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска. По информации источников ТАСС в российских силовых структурах, российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике.