Как отмечала депутат Рады Анна Скороход, вопрос об упрощении выезда за границу молодых людей поднимается для того, чтобы снизить отток молодежи 16-17 лет, которых родители вывозят за рубеж

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский поручил правительству Украины и военному командованию упростить пересечение границы для украинских мужчин от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны.

"Я поручил правительству вместе с военным командованием отработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время есть ограничения до 18 [лет] на границе, я предлагаю повысить уровень до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении", - сказал Зеленский на форуме "Молодежь здесь".

При этом сейчас в украинском парламенте зарегистрирован еще один законопроект депутата Рады Александра Федиенко, который предложил разрешить выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Однако инициатива не получила широкой поддержки среди парламентариев.

Как отмечала депутат Рады Анна Скороход, вопрос об упрощении выезда за границу молодых людей в последнее время все больше поднимается для того, чтобы "максимально снизить отток молодежи 16-17 лет, которых [родители] просто массово <...> вывозят за рубеж". Она также назвала "катастрофой" для Украины как государства, что в итоге юноши ассимилируются за границей и остаются там.

Власти страны не раз подчеркивали, что украинская молодежь массово покидает родину до совершеннолетия и, соответственно, вступления в силу ограничения на выезд за границу. По словам доцента Киевской школы экономики Ольги Купец, на западе страны уже организованы целые "туры" по вывозу юношей. Молодые люди в заполненных автобусах направляются в Словакию, но не ради обучения, а чтобы спастись от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.