План захвата зафиксирован на записях, сделанных сотрудниками НАБУ в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, заявил политик

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пошаговый план захвата компании "Укрнефтебурение" зафиксирован на записях, сделанных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"На пленках из квартиры Миндича зафиксирован пошаговый план захвата "Укрнефтебурения". Главный исполнитель - Сергей Корецкий (ныне - глава компании "Нафтогаз", с 2022 года по май 2025-го занимал должность руководителя компании "Укрнафта" - прим. ТАСС)", - написал парламентарий в Telegram-канале.

Гончаренко подчеркнул, что Корецкий - "стопроцентный человек Миндича". "Именно ему передали контроль над компанией. Все действия Корецкого согласовывались с Миндичем. А значит, об этом все знал и Зеленский", - заявил Гончаренко, добавив, что таким образом "прибыльные активы превращают в частную кормушку для людей Зеленского". "Неудивительно, почему в офисе президента так хотят ликвидировать независимость НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - прим. ТАСС). Потому что очень много интересного могут дать пленки", - подытожил депутат.

Миндич является совладельцем фирмы "Квартал 95", бизнес-партнером и другом Зеленского. При этом еще в середине июня сообщалось, что бизнесмен сбежал из страны. По утверждению Гончаренко, до этого НАБУ долгое время прослушивало квартиру Миндича.

Ситуация вокруг "Укрнефтебурения"

Предприятие "Укрнефтебурение" являлось одним из крупнейших частных газодобывающих компаний на Украине. Основные направления деятельности - добыча природного газа, газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 28 газоконденсатных и нефтегазовых скважин. По данным украинских СМИ, "Укрнефтебурение" было ранее аффилировано с украинскими бизнесменами Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), Виталием Хомутынником и Павлом Фуксом.

В апреле 2023 года украинский суд арестовал корпоративные права прежних владельцев "Укрнефтебурения" в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении недрами крупнейшего на Украине Сахалинского месторождения газа в Харьковской области, в мае того же года кабмин Украины передал "Укрнефтебурение" в управление "Укрнафты".

Ситуация с НАБУ и САП

Между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес в Раду законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". 31 июля этот документ был принят большинством голосов парламентариев сразу в двух чтениях, тут же подписан спикером парламента, а затем и самим Зеленским и вступил в силу на следующий день.