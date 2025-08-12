Председательство в Совете министров внутренних дел стран СНГ перешло к России

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев от имени Совета поблагодарил белорусского коллегу Ивана Кубракова за эффективную работу Минска в период его председательства

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков передал своему российскому коллеге Владимиру Колокольцеву полномочия председателя в Совете министров внутренних дел (СМВД) стран - участниц СНГ. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД.

В Санкт-Петербурге проходит заседание СМВД Содружества. "Иван Кубраков передал полномочия председателя министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и пожелал ему успехов в этой ответственной должности", - говорится в документе.

По данным МВД Белоруссии, Колокольцев от имени Совета поблагодарил коллегу за эффективную работу Минска в период его председательства, значительные заслуги и личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов, а также вручил почетный знак СМВД государств - участников СНГ.

В повестке заседания значатся приоритетные вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств, ход выполнения межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью. "Среди основных тем - проблемы незаконной миграции и пути их решения, противодействие злодеяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения, нормативному регулированию отношений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности", - рассказали в белорусском МВД.