Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США отметил, что корпоративные интересы захватили средства массовой информации

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Традиционные американские медиа, пропагандирующие ложь, теряют доверие в стране. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас пресса в Америке про то, чтобы поддерживать ложь. Это все про деньги. Вы не можете исправить CNN. Вы не можете исправить Fox News или NBC, CBS и так далее. CNN сегодня полностью потеряло доверие американских людей, - сказал он. - У нас когда-то были самые классные журналисты. Мой друг Сеймур Херш знаменит на весь мир как журналист-расследователь. Сегодня все мейнстримные медиа от него отказываются, не хотят правды. То есть корпоративные интересы захватили средства массовой информации".

"Я делал подкасты с русскими и отхватил еще больше публики и внимания, чем CNN. Когда мы собираемся, от 7 до 10 млн людей смотрят [то], о чем мы говорим. Это лучше, чем любое корпоративное собрание или корпоративные новости, - добавил Риттер. - Пожалуйста, не ждите, что мейнстримные СМИ будут делать что-то правильное. Школа журналистики такая же инфицированная, как изучение [информации] про Россию".