Говорить про Украину без Украины невозможно, заявил Владимир Зеленский

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украина не признает решения саммита России и США на Аляске, принятые без ее участия, заявил Владимир Зеленский на форуме "Молодежь здесь", который транслировался его офисом.

"Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.