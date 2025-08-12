Ким Гон Хи подозревают, в частности, в коррупции из-за дорогих подарков, махинациях с ценными бумагами автомобильного дилера Deutsch Motors и во вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты

СЕУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Центральный окружной суд Сеула постановил взять под стражу бывшую первую леди Республики Корея Ким Гон Хи из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщили представители специального прокурора, ответственного за ее дело.

Ордер на арест в отношении жены бывшего президента выдан впервые в истории страны. Ее муж, бывший президент Юн Сок Ёль, содержится в СИЗО с 10 июля.

Группа специального прокурора в качестве причин для ходатайства об аресте указала на возможность уничтожения улик, адвокаты Ким Гон Хи в свою очередь отмечали ее участие в допросе, на котором она отрицала вину, и плохое состояние ее здоровья. Во вторник слушания с участием сторон по вопросу выдачи ордера продлились около 4 часов. Решения суда бывшая первая леди ожидала в Следственном изоляторе Южного Сеула.

Ее муж, бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль, содержится в другом СИЗО. Первоначально прокуратура предлагала поместить Ким Гон Хи в Сеульский следственный изолятор, где находится Юн Сок Ёль, но администрация учреждения попросила направить супругу бывшего президента в другое место.

Группа специального прокурора в общей сложности изучает 16 пунктов обвинения против Ким Гон Хи, включая подозрения в махинациях с ценными бумагами автомобильного дилера Deutsch Motors, обвинения в коррупции из-за дорогих подарков, подозрения во вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты.

Юн Сок Ёль был отстранен от власти в апреле из-за событий военного положения. Конституционный суд посчитал, что военное положение было объявлено в нарушение основного закона страны.