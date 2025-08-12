Мероприятие пройдет 13 августа

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте примет 13 августа участие в телеконференции лидеров США и ЕС по Украине в преддверии саммита России и США на Аляске, говорится в заявлении блока.

"Генсек НАТО Марк Рютте примет в среду участие во встрече лидеров США и ЕС по Украине в режиме онлайн", - сообщила пресс-служба НАТО.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что проведет "в несколько раундов" переговоры президента США с лидерами стран ЕС и Великобритании по Украине.

Как ранее сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, европейские лидеры будут просить Трампа "защищать интересы Европы и Украины" и не идти на уступки России, а использовать язык давления.