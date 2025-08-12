На президентском уровне между Прагой и Пекином не осуществляются никакие прямые контакты,поэтому заявление КНР об их прекращении ничего не меняет, отметили в администрации чешского лидера Петра Павела

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Встреча президента Чехии Петра Павела с далай-ламой, из-за которой Китай объявил о прекращении контактов с чешским лидером, носила исключительно частный характер, сообщила в Х администрация президента Чехии.

"Встреча президента республики с далай-ламой носила исключительно частный характер. На президентском уровне между Чехией и Китаем сейчас не осуществляются никакие прямые контакты. Речь не идет о шаге [со стороны Китая], который бы менял существующее положение", - говорится в сообщении.

Новостной портал Novinky привел в свою очередь слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского: "От имени чешской дипломатии могу повторить, что речь шла об исключительно частном посещении господина президента. [Он] посетил далай-ламу, чтобы лично поздравить его со знаменательным юбилеем. Китайская сторона к [этому] посещению и должна была бы подходить таким образом".

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил ранее, что власти КНР отказываются поддерживать какие-либо контакты с президентом Чехии из-за его встречи с далай-ламой, которая нанесла ущерб суверенитету Китая.

Павел 27 июля встретился в Индии с далай-ламой. Он поздравил лидера последователей тибетского буддизма с 90-летием.