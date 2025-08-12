И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что без прекращения огня в Газе и справедливого урегулирования палестинской проблемы рассчитывать на устойчивую общерегиональную деэскалацию не приходится

ООН, 12 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что израильские власти непропорционально реагируют на атаки из Йемена, проводя масштабные бомбардировки йеменских портов, и устраивают, фактически как и в ситуации с сектором Газа, коллективное наказание гражданского населения.

Российский дипломат отметил, что РФ последовательно призывает хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" проявлять сдержанность и категорически осуждает любые действия, препятствующие морской навигации. "На запускаемые практически ежедневно ракеты и БПЛА из Йемена израильское руководство реагирует в характерной для себя непропорциональной манере, раз за разом санкционируя масштабные бомбардировки йеменских портов на побережье Красного моря. Последний такой авианалет произошел чуть более двух недель назад, непосредственно в момент, когда поблизости находились сотрудники Миссии ООН в Ходейде, осуществлявшие патрулирование подшефных им территорий, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Йемене. - Исправное функционирование порта Ходейды крайне важно для обеспечения бесперебойной гуманитарной деятельности в этом районе Йемена. На настоящий же момент инфраструктура в нем практически уничтожена, что не позволяет рассчитывать на достижение прежних объемов перевалки грузов, имеющих ключевое значение для снабжения северных провинций Йемена всем необходимым. Получается, что и в ситуации с Йеменом израильские лидеры устраивают коллективное наказание для простых жителей этой страны, делая жизнь там невыносимой".

Полянский также подчеркнул, что "без прекращения огня в Газе и справедливого урегулирования палестинской проблемы рассчитывать на устойчивую общерегиональную деэскалацию не приходится".

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства.