Премьер-министр Венгрии счел, что Киев до сих пор не капитулировал "только потому, что европейцы снабжают его оружием и деньгами"

БУДАПЕШТ, 12 августа. /ТАСС/. Украина сама поставила под угрозу свое существование, нарушив баланс сил в Европе, проиграла войну России, и теперь ее дальнейшую судьбу будут решать другие государства. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на YouTube-канале Patriota.

"Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует", - сказал глава правительства. В любом случае, считает Орбан, "Украина не будет сама определять свое будущее, потому что именно она нарушила баланс сил и поставила под угрозу собственную государственность".

Премьер напомнил, что до определенного момента Украина, по сути, выполняла роль буферной территории между Россией и Западом, но потом заявила о намерении вступить в НАТО и Евросоюз, нарушив тем самым баланс сил в Европе. Россия расценила это как угрозу своей национальной безопасности, а теперь Украина проигрывает военные действия и "находится в очень сложной ситуации", отметил Орбан.

По его словам, "Украина до сих пор не капитулировала только потому, что европейцы снабжают ее оружием и деньгами". "Если бы не это, война давно бы закончилась", - сказал премьер.

Тем не менее ЕС по-прежнему готов оказывать военную поддержку Украине. "Очень многие европейские лидеры полагают, что если украинцы будут упорствовать, то в конечном итоге смогут добиться смены режима в Москве. Я считаю это иллюзией", - заявил Орбан.

Он убежден, что вместо продолжения конфликта Евросоюз должен возобновить диалог с Россией, как это сделали Соединенные Штаты. По мнению премьера, европейцы сами виноваты в том, что оказались сейчас за бортом переговоров об украинском урегулировании, которые ведут РФ и США.