По словам Владимира Зеленского, Донбасс - это якобы "плацдарм для будущего нового наступления"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса, так как опасается "будущего наступления" оттуда.

"Мы не выйдем с Донбасса. Мы не можем этого сделать", - приводит его слова агентство УНИАН. По мнению Зеленского, Донбасс - это якобы "плацдарм для будущего нового наступления", целью которого могут в том числе стать Днепропетровская область и Харьков.

Комментируя шансы на урегулирование конфликта в ходе переговоров, он предположил, что для этого потребуется три встречи на уровне лидеров: две двусторонние, одна трехсторонняя.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен". 9 августа Зеленский в своем обращении подчеркнул, что ответ на территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины и "отступать от этого никто не будет".