Навроцкий: в бандеровских выходках украинцев виновато образование на Украине

Президент Польши отметил, что бандеровцы ответственны за гибель около 120 тыс. поляков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий допустил, что бандеровские выходки находящихся в Польше украинцев обусловлены культом националистов в образовании на Украине.

"Мы знаем о том, что на Украине в сфере общего образования бандеровская символика не трактуется в соответствии с историческими исследованиями. Это (имеются в виду бандеровцы - прим. ТАСС) были убийцы, дегенераты, которые ответственны за гибель около 120 тыс. наших сограждан, наших предков", - заявил Навроцкий в эфире телеканала Polsat. "Что бы ни было причиной этого постыдного поведения, нужно решительно реагировать на это", - добавил польский лидер, комментируя инцидент с бандеровским флагом на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве.

Навроцкий также призвал парламент принять находящийся уже более полугода на рассмотрении законопроект партии "Право и справедливость" об уголовном преследовании за пропаганду украинского национализма.

После выступления Макса Коржа в Варшаве 9 августа в соцсетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей, размахивавших красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (обе запрещены в РФ). О произошедшем также сообщили ведущие польские СМИ. Ряд оппозиционных и ультраправых политиков выступили с резким осуждением инцидента, призвав привлечь виновных к уголовной ответственности, либо отправить их на Украину для службы в ВСУ. За несколько дней до этого неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни в селе Домостава, нанеся на него бандеровскую символику.