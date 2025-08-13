Правящая партия Грузии выпустила предвыборный ролик с конфликтом на Украине

В клипе с левой стороны появляются кадры разрушений из-за боевых действий на Украине с подписью "Нет войне", а с правой - грузинские достопримечательности с подписью "Выбирай мир!"

ТБИЛИСИ, 13 августа. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" опубликовала предвыборный ролик, на котором кадры разрушений в результате боевых действий на Украине противопоставляются мирным видам Грузии.

Предвыборное видео появилось 12 августа, более чем за месяц до муниципальных выборов, на странице правящей партии в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской). В минутном клипе с левой стороны появляются кадры разрушений в результате боевых действий на Украине с подписью "Нет войне", а с правой - грузинские достопримечательности и инфраструктурные объекты с подписью "Выбирай мир!"

В ролике правящая партия показала разрушенные дома, мосты, школы, церкви и другие объекты, а также места массового захоронения украинцев, погибших во время боевых действий.

К аналогичному пиар-ходу правящая партия прибегнула и в 2024 году во время предвыборной кампании к парламентским выборам. Тогда публикация ролика вызвала волну критики со стороны оппонентов власти. Специальное осуждающее заявление распространил и МИД Украины.

Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии 4 октября. Участвовать в них выразили желание 17 партий. Некоторые оппозиционные партии отказались в них участвовать, так как считают, что прошедшие в октябре 2024 года парламентские выборы были сфальсифицированы.