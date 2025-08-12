Хуситы заявили об ударах по четырем целям в Израиле шестью беспилотниками

Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа указал, что эти операции "успешно достигли своих целей"

ДОХА, 12 августа. /ТАСС/. Сторонники мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали четыре объекта в Израиле с применением шести беспилотных летательных аппаратов. Как утверждает представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, эти операции "успешно достигли своих целей".

"[Подразделения] беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели четыре уникальных операции, в ходе которых они нанесли удары по четырем важным целям израильского противника в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) и Беэр-Шевы с использованием шести беспилотников", - сказал Сариа, обращение которого транслировал в эфире принадлежащий "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah. "Эти операции успешно достигли своих целей", - продолжил он.

Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства перехватили беспилотник, запущенный с территории Йемена. Как отметили израильские военные, сирены воздушной тревоги не были активированы согласно протоколу.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства.