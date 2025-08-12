Депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Артем Дмитрук заявили, что в стране насчитывается 7 тыс. гражданских заложников нынешнего киевского режима

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Артем Дмитрук направили официальное письмо президенту США Дональду Трампу, в котором потребовали включить в перечень условий перемирия между Москвой и Киевом вопрос прекращения гонений на церковь и политических репрессий на Украине.

В письме говорится, что на Украине уже насчитывается 7 тыс. гражданских заложников нынешнего киевского режима, которые призывали к прекращению вооруженного конфликта и проведению выборов. Давление оказывалось как на отдельные личности, так и на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), политическую оппозицию, были подавлены свобода слова и прессы. В отношении инакомыслящих были заведены уголовные дела, или же они подверглись насильственной мобилизации - элементу "внесудебной расправы как против журналистов, так и против адвокатов, священников и блогеров". В отношении тех, кого Владимир Зеленский не смог "достать" на территории Украины, были введены внесудебные санкции.

По словам депутатов, "карательное государство" спонсируется фондами Сороса для поддержания в стране атмосферы страха, исключения из политической и общественной жизни сторонников мирной Украины.

"Это сделано с одной простой целью - даже если Зеленский будет отстранен от власти, знамя вечной войны с Россией тут же подхватит кто-то другой <...>. Единственный способ изменить этот курс - заложить в условия перемирия и дальнейшего мирного договора обязательное условие: освобождение всех, кто подвергся и подвергается на Украине политическому преследованию, освобождение всех, кого власти Украины обвиняют в надуманной "госизмене" (статьи со 109 по 114 УК Украины), остановка насильственной мобилизации, прекращение преследования верующих и священников УПЦ, снятие незаконных санкций СНБО против всех без исключения украинских граждан, допуск к праву избирать и быть избранным - для всех, у кого есть украинский паспорт", - говорится в письме.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.