По информации доклада за 2024 год, ситуация в области прав человека ухудшилась в Германии, Великобритании, Франции и других государствах

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Случаи серьезных ограничений свободы слова зафиксированы в европейских странах в 2024 году. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в странах мира.

Как указывается в документе, за минувший год ситуация в области прав человека в ряде стран, в том числе в Германии, Великобритании, Франции, "ухудшилась". К числу "существенных проблем в области прав человека" в Европе авторы доклада относят "сообщения о серьезных ограничениях свободы слова, включая применение или угрозу применения уголовного или гражданского законодательства с целью ограничения свободы слова, а также преступления, насилие или угрозы насилия на почве антисемитизма".

Как указывается в докладе, в Италии "значительные ограничения свободы слова" в том числе включают в себя "насилие или угрозы насилия в отношении журналистов".

На прошлой неделе газета The Washington Post (WP) со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект доклада о правах человека в мире по итогам 2024 года писала, что госдепартамент смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора. Однако в обнародованном 12 августа документе по-прежнему содержатся нападки и критика в адрес РФ.

Предыдущий доклад госдепартамента о ситуации с правами человека в странах мира был опубликован в апреле 2024 года. Посольство РФ в США негативно оценило документ, назвав его "очередной попыткой навязать международному сообществу американские ценности". Дипломаты подчеркнули, что содержащиеся в документе нападки на Россию "во многом сводятся к оспариванию правомерности спецоперации на Украине и бездоказательным утверждениям о нарушении ВС РФ международного гуманитарного права". Как отметили в посольстве, уже не в первый раз Вашингтон разыгрывает правозащитную карту в тщетных попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в России.