Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку подчеркнул, что сегодня Москва и Вашингтон разговаривают друг с другом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет большим прогрессом, она дает шанс на завершение конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Я надеюсь, что после этого саммита на Украине воцарится мир. Это очень сложный вопрос, и он потребует сложных решений", - сказал он.

Риттер подчеркнул, что сегодня Россия и США разговаривают друг с другом. "Это уже явный прогресс - тот факт, что президент Трамп и президент Путин договорились встретиться лицом к лицу и поговорить. У них было несколько телефонных разговоров. Это важно, но теперь они встретятся лицом к лицу. Это некий процесс", - добавил экс-разведчик.

"Верю ли я, что все эти решения могут быть реализованы за одну встречу на Аляске? Нет, я так не считаю, - продолжил он. - Но что я точно знаю, так это то, что год назад ни один американский чиновник не разговаривал ни с одним российским чиновником, и американская политика на Украине заключалась в том, чтобы продолжать предоставлять оружие и финансовую помощь на миллиарды долларов для продолжения конфликта, который унес жизни сотен тысяч украинцев, тысяч россиян и принес нашим соотечественникам ущерб", - отметил Риттер. По его словам, это привело к тому, что Россия и США оказались "опасно близки к войне".

Будущее диалога РФ и США

Комментируя перспективы урегулирования конфликта на Украине при помощи диалога Москвы и Вашингтона, аналитик отметил, что "у подобных процессов, как у путешествия, должно быть начало, которое приведет к концу". "Я думаю, что мы находимся в начале пути. Но потребуется некоторое время, чтобы прийти к концу. И я думаю, эти два президента начнут думать о чем-то большем, чем просто Украина", - заметил Риттер.

Украинский конфликт он назвал большой и трагической проблемой. "Но отношения между Соединенными Штатами и Россией определяются не Украиной, - считает экс-разведчик. - Они определяются многими факторами: совместными экономическими возможностями, стратегическими ядерными вооружениями, контролем над вооружениями".

Риттер напомнил, что 4 февраля 2026 года истекает срок действия последнего оставшегося договора о контроле над вооружениями, а именно СНВ-3. "Что произойдет потом? Вступим ли мы в новую гонку вооружений, растрачивая триллионы долларов на создание нового оружия, чтобы уничтожить мир? Или же мы начнем разговор о том, как мы контролируем ядерное оружие? Не только ядерное оружие в нашем арсенале, но и распространение ядерного оружия по всему миру", - рассудил он.

"Это важные переговоры, которые должны состояться. Я считаю, что Аляска - это начало целого ряда таких переговоров. Я молюсь, чтобы это сработало. Гарантий нет. Но вы никогда не добьетесь успеха, если не будете стараться. И, по крайней мере, они приложат к этому усилия", - констатировал Риттер.

Полный текст интервью будет опубликован 14 августа.