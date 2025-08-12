Как сообщила газета Al Nahar, Али Лариджани передаст представителям республики "важное стратегическое послание, касающееся единства и независимости Ливана"

БЕЙРУТ, 13 августа. /ТАСС/. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани проведет в среду переговоры в Бейруте, которые будут посвящены разрешению кризиса вокруг оружия шиитского движения "Хезболлах".

Как сообщила газета Al Nahar, Лариджани встретится с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Навафом Саламом и передаст им "важное стратегическое послание, касающееся единства и независимости Ливана".

По сведениям издания, Лариджани предстоят сложные переговоры, учитывая усилившуюся напряженность в отношениях между Тегераном и Бейрутом. Его визит состоится в момент обострения внутриполитической обстановки после того, как руководство "Хезболлах" отвергло выдвинутый правительством 5 августа план разоружения ее военизированных формирований в соответствии с требованиями США и Израиля.

Недовольство решением властей вылилось в уличные протесты сторонников "Хезболлах", что поставило под угрозу стабильность в Бейруте. Как заявил глава парламентской фракции шиитского движения Мухаммед Раад, "в условиях израильской оккупации южных районов Ливана сдача оружия отрядами сил сопротивления равносильна самоубийству".

В свою очередь лидер правой христианской партии "Ливанские силы" (ЛС) Самир Джааджаа приветствовал "исторический шаг" правительства, который, по его словам, "открывает путь восстановлению государственности и избавлению от иранской опеки". Как указывает издание, под влиянием позиции ЛС министр иностранных дел республики Юсеф Раджи объявил о своем отказе встречаться с Лариджани и назвал его визит в Бейрут "несвоевременным".

Секретарь ВСНБ ранее посетил Багдад, где обсуждал с иракским руководством судьбу шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". По итогам его визита был подписан двусторонний меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности. Выступая на пресс-конференции в Багдаде, иранский эмиссар указал на важную роль шиитских ополченцев, которые "не позволили США поглотить Ирак".