Делегация ХАМАС обсудит в Каире пути достижения прекращения огня в Газе

Переговоры пройдут 13 августа и будут посвящены путям прекращения войны и обеспечению ввоза гуманитарной помощи

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Прибывшая в Каир делегация палестинского движения ХАМАС обсудит 13 августа с египетскими посредниками пути достижения прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении одного из лидеров движения Тахера ан-Нуну, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

"Делегация начала предварительные переговоры к встречам, которые начинаются завтра, в среду. Эти переговоры будут посвящены путям прекращения войны в секторе Газа, обеспечению ввоза гуманитарной помощи и прекращению страданий нашего народа в секторе, а также внутрипалестинским отношениям для достижения национального консенсуса по всем политическим вопросам", - сообщил ан-Нуну.

Представитель ХАМАС высоко оценил усилия Каира, приложенные ранее под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, подчеркнув, что "отношения с Египтом прочные и крепкие и совместная работа по различным вопросам не прекращается".

Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир во вторник по приглашению египетской стороны. В тот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа. По информации близкого к палестинскому движению агентства Maan, Египет и Катар сформулировали новую схему примирения между конфликтующими сторонами, включающую переходный период, во время которого радикалы должны будут отказаться от боевых действий в анклаве.

Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в прошлом месяце в Катаре. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".

На минувшей неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве, которая ведется с октября 2023 года.