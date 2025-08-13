Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку также заявил, что европейские страны стремятся использовать Киев как инструмент для подавления России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза не стремятся к завершению украинского конфликта, им и Киеву нет места за столом переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Я не говорю от имени правительства США или кого-либо еще, это лишь моя оценка как независимого аналитика. Когда вы ищете решение, вы пытаетесь устранить проблему, - отметил он. - Украина и Европейский союз - это проблемы, они не являются частью решения. Поэтому я не верю, что им есть место за столом переговоров. Это как раз те проблемы, которые люди за столом переговоров пытаются решить. Европа не стремится к мирному урегулированию конфликта".

Кроме того, Риттер обратил внимание, что европейские страны стремятся использовать Украину как инструмент для подавления России. "Украина существует в ее нынешнем виде только как прокси, как инструмент Европы, Запада, - добавил он. - Украина - не суверенное государство, не независимая единица, и мы не должны рассматривать ее как таковую".

"Давайте четко проясним, что если Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, война будет окончена", - уверен Риттер. "Поэтому, если Россия и США смогут договориться о необходимости прекращения войны - и Россия будет готова действовать, и Америка будет готова действовать, - то эта война закончится, - продолжил он. - И неважно, что думают Европа или Украина, потому что они - проблема, а не решение".

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

Полный текст интервью будет опубликован 14 августа.