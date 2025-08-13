По данным Пентагона, власти США намерены мобилизовать порядка 800 нацгвардейцев

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Развертывание подразделений Национальной гвардии США для обеспечения безопасности в Вашингтоне начнется 12 августа вечером по местному времени. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на официальное лицо в Белом доме.

Бойцы Нацгвардии, сообщил источник издания, как ожидается, "начнут выходить на улицы [Вашингтона] уже сегодня (12 августа - прим. ТАСС) вечером".

По данным Пентагона, власти США намерены мобилизовать порядка 800 нацгвардейцев для обеспечения общественного порядка в городе. Как сообщил собеседник WP из министерства обороны, во вторник днем была мобилизована лишь небольшая часть военнослужащих, развертывание продолжится в ближайшие дни.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил в интервью телеканалу Fox News, что подразделения Национальной гвардии будут развернуты в Вашингтоне для обеспечения общественного порядка в течение текущей и последующих нескольких недель.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью и отметил, что полиция города будет переведена "под прямое федеральное управление". Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены военные.

Ранее президент США отмечал, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет". Трамп, в частности, выступал за изменение законов города таким образом, чтобы власти имели возможность "сажать на длительные сроки" за нападения в том числе подростков.