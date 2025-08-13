Механизм должен восстановить действие санкций СБ против Тегерана, если переговоры по ядерной программе не возобновятся

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) обратились в ООН по вопросу запуска механизма snapback, который восстановит действие санкций СБ ООН против Тегерана в случае невозобновления переговоров по ядерной программе Ирана. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на письмо министров иностранных дел трех государств генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН.

"Мы ясно дали понять, что если Иран не желает достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года, E3 готова запустить механизм", - говорится в письме.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном.

В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии на ядерные объекты страны.