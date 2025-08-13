Необходимо также "согласие двух важнейших сторон, какими являются Россия и США", отметил бывший украинский премьер

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Смена режима на Украине возможна только при наличии переходного периода, который будут обеспечивать РФ и США. Такое мнение выразил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Как же сменить этот режим? А вот для этого необходимо согласие двух важнейших сторон, какими являются Россия и США. Именно они могут обеспечить смену режима, переходной период, в течение которого будет формироваться обстановка для свободных выборов, восстановление демократических прав и свобод, возврат Конституции Украины, восстановление оппозиционных партий, средств массовой информации, ликвидация тайных тюрем, карательного режима. Когда все эти условия будут соблюдены - я думаю, что Трамп должен это понимать - тогда возможно создание нормального демократического режима", - сказал он.

По мнению Азарова, Европа не заинтересована в мире на Украине, а ее лидеры не готовы ответить на вопросы о том, какой режим они поддерживают, о разгуле коррупции, терроризме, убийствах, гонениях на оппозицию и СМИ на Украине. "Что они на это ответят? Я думаю, что [в ответ будет] лицемерие очередное. Но если Трамп реально заинтересован в мире, то другого пути не существует", - подчеркнул Азаров.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.