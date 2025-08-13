Reuters узнало, что может включать система ПРО США "Золотой купол"

В нее, по данным агентства, могут войти один спутниковый и три наземных уровня

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Американская противоракетная система (ПРО) "Золотой купол" (Golden Dome), о которой ранее заявил президент США Дональд Трамп, вероятно, будет состоять из четырех уровней - одного спутникового и трех наземных. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в космосе будет расположена система датчиков и наведения, которая будет отвечать за раннее предупреждение о запусках и отслеживание ракет противника, а также за "противоракетную оборону". Еще три наземных уровня будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров и, "вероятно, лазеров".

Как следует из имеющейся в распоряжении Reuters правительственной презентации, проект также предусматривает развертывание на основной территории США, а также в штате Аляска и на Гавайях "11 батарей малого радиуса действия". Кроме того, предполагается создание на Среднем Западе (регион из 12 штатов в центральной и северо-восточной части США) нового ракетного поля для разрабатываемых американским военным концерном Lockheed Martin перехватчиков нового поколения (NGI).

Согласно слайдам, которые были продемонстрированы в презентации представителям военно-промышленного комплекса США в городе Хантсвилл (штат Алабама), развертывание системы должно быть завершено к 2028 году. В то же время, как следовало из изображений, сохраняется неопределенность по поводу базовых характеристик системы, в том числе по поводу общего количества пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных баз.

20 мая Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО "Золотой купол". Администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд. По словам Трампа, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет.