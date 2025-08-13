The Indian Express: Моди планирует в сентябре встретиться с Трампом

Официальная причина визита премьера Индии в Нью-Йорк - участие в Генеральной Ассамблее ООН, пишет газета

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в сентябре посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Indian Express.

По данным издания, ведется подготовка к визиту Моди в США в последнюю неделю сентября. Официальная причина - участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, но ключевой целью будет встреча с Трампом для урегулирования торговых вопросов и достижения общей позиции по тарифам. Это также даст возможность двум лидерам объявить о заключении двустороннего торгового соглашения.

Как отмечает газета, индийские и американские переговорщики были близки к заключению соглашения, но президент США остался недоволен его условиями. Чиновникам и переговорщикам предстоит решить все спорные вопросы и заключить сделку к концу сентября. Ожидается, что визит премьер-министра в США "расставит все точки над i", сообщают источники.

Индийская сторона уже обратилась в штаб-квартиру ООН для организации выступления Моди на Генассамблее ООН. Согласование этого вопроса должно быть завершено в августе. Выступление планируется на утро 26 сентября. Ожидается, что помимо Трампа во время визита в Нью-Йорк Моди также встретится с другими мировыми лидерами.

США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым в Вашингтоне решением установить в отношении индийских товаров пошлину в размере 25%, тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита Моди в Вашингтон. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Планировалось, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. Ожидается, что делегация США прибудет в Нью-Дели 24 августа для участия в шестом раунде переговоров. Моди накануне дал понять, что правительство Индии будет отстаивать интересы индийских фермеров и не пойдет на уступки в этом вопросе. США же добиваются широкого доступа для своих товаров, включая импорт говядины и молока, генетически модифицированных сельхозкультур.