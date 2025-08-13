Именно Москва должна определить условия капитуляции Киева, считает экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. РФ с честью, достоинством и уважением к истории побеждает в спецоперации, а Крым с новыми четырьмя территориями навсегда останутся частью России. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Я никогда не видел нации, которая была бы так серьезно предана делу защиты своего национального суверенитета, как Россия, защищающая то, что происходит на Украине - с честью, с достоинством, с уважением к истории", - сказал он, подчеркнув, что "Россия выигрывает".

"Украина заплатила высокую цену, - уверен Риттер. - Они потеряли пять территорий: Крым, Херсонскую область, Запорожскую область, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Они навсегда останутся частью России".

Комментируя перспективы того, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе мирного урегулирования конфликта, экс-разведчик отметил, что "это дело российского правительства". "И победителю достается добыча, - добавил он. - Поэтому именно Россия должна определить условия капитуляции Украины. Не я, не США, не Европа".

Навязанный Украиной конфликт

"Лично я считаю, что Украине было бы очень разумно понять, что Россия не имеет дурных намерений, - продолжил Риттер. - Посмотрите, если взглянуть на историю позиции России по отношению к Украине, то можно увидеть, что многие россияне считают, что Украина всегда была частью большой России, что Крым всегда был российским, что Донбасс - российский и так далее. Но если посмотреть на отношения между Украиной и российским правительством, то российское правительство всегда уважало границы Украины 1991 года". По его словам, Москва была вынуждена присоединить Крым только после событий 2014 года.

"Даже после 2014 года российское правительство не предъявляло никаких требований к Донбассу, и уж точно не стремилось захватывать Херсонскую и Запорожскую области. Эти обстоятельства стали следствием войны, навязанной России Украиной, выступавшей в роли доверенного лица коллективного Запада", - заметил аналитик.

По его словам, ключевым вопросом для Киева является то, "сможет ли Украина сохранить то, что осталось от нее". Он выразил уверенность, что у России в этом вопросе нет никаких притязаний. "Но если поговорить с русскими, они считают, что Одесса - русский город. Они считают, что Днепропетровск должен быть частью России, - продолжил Риттер. - Это не позиция российского правительства. Но это станет позицией российского правительства, если российским солдатам придется погибать, сражаясь за эти территории".

"Русские заявили, что если на этой земле прольется русская кровь, то эта земля навсегда станет частью России. Поэтому в интересах Украины остановить эту войну, чтобы русская кровь не пролилась на одесской земле", - констатировал экс-разведчик.

Полный текст интервью будет опубликован 14 августа.