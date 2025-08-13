В Южно-Китайском море ВМС КНР вытеснили эсминец США

Судно USS Higgins без разрешения китайского правительства зашло в территориальные воды около острова Хуанъянь, сообщает Южная зона боевого командования НОАК

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сопроводили американский эсминец USS Higgins и вытеснили его из территориальных вод острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море. Об этом сообщила Южная зона боевого командования НОАК.

"13 августа эсминец США USS Higgins без разрешения китайского правительства незаконно вторгся в китайские территориальные воды в районе острова Хуанъянь. Южная зона боевого командования НОАК организовала ВМС для его контроля и вытеснения в соответствии с законом", - говорится в заявлении военного ведомства, опубликованном в WeChat.

Китай на протяжении нескольких десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелагах Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

В акватории Южно-Китайского моря в последнее время участились инциденты, ведущие к обострению напряженности: корабли и катера береговой охраны Китая предпринимали попытки вытеснить филиппинские суда, были зафиксированы случаи их столкновения. Береговая охрана КНР нередко применяет водометы против филиппинских судов.