Индия заявила, что С-400 из РФ "изменил правила игры" в конфликте с Пакистаном

Главнокомандующий ВВС страны Амар Прит Сингх отметил, что Нью-Дели подтвердил уничтожение по меньшей мере пяти истребителей ВВС Пакистана и одного крупного самолета, который был сбит с расстояния около 300 км

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий ВВС Индии Амар Прит Сингх отметил значимость приобретенного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в конфликте с Пакистаном. Об этом 11 августа сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

"Система С-400, которую мы недавно приобрели, изменила правила игры. Дальность поражения ЗРК не позволяла их (ВВС Пакистана - Прим. ТАСС) самолетам находиться на расстоянии, на котором они могли бы использовать свое оружие класса "воздух-земля", - заявил главнокомандующий.

Он отметил, что Индия подтвердила уничтожение по меньшей мере пяти истребителей ВВС Пакистана и одного крупного самолета, который был сбит с расстояния около 300 км. "Это самое крупное расстояние до цели из когда-либо зарегистрированных уничтожений в воздухе", - подчеркнул Сингх.

Индия начала операцию "Синдур" в ответ на произошедший 22 апреля теракт в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). В ночь на 7 мая ВС Индии нанесли удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане. Исламабад нанес ответные удары. 10 мая стороны договорились о прекращения огня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после этого заявил, что система противовоздушной обороны Индии, усиленная в том числе ЗРК С-400, стала определяющей силой в этой операции. Затем он посетил авиабазу Адампур (северо-западный штат Пенджаб), где сфотографировался на фоне С-400.