Американский лидер Дональд Трамп ранее объявил о переброске военных Национальной гвардии в город для борьбы с преступностью

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Подразделения войск Национальной гвардии размещены в центре американской столицы для обеспечения общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск США.

"Национальная гвардия округа Колумбия прибыла на службу <...> для оказания помощи федеральным и окружным правоохранительным органам на Капитолийском холме (вблизи здания Конгресса США - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении пресс-службы в X.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью и отметил, что полиция города будет переведена под прямое федеральное управление. Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены военные.

Ранее он отмечал, что преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля, а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет". Глава Белого дома выступал за изменение законов американской столицы таким образом, чтобы власти имели возможность отправлять в тюрьму на длительные сроки в том числе подростков.