Они примут участие в тренировочных мероприятиях в Европе

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. ВВС США перебросили три бомбардировщика B-1B Lancer с авиабазы Дайс, штат Техас, на авиабазу Эрланн вблизи границы Норвегии и России для участия в тренировочных мероприятиях в Европе. Об этом сообщило Командование ВВС НАТО (AIRCOM) на своем сайте.

"Эта переброска позволяет нам отрабатывать методы ведения боевых действий, интегрироваться с нашими союзниками по НАТО", - сказал подполковник США Эрик Альварес, командир 345-й бомбардировочной эскадрильи.

В ходе учений B-1B Lancer выполнят ряд заданий совместно с норвежскими истребителями F-35 и другими самолетами НАТО. Экипажи также проведут тренировки по противодействию воздушным и наземным угрозам.