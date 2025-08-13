Обычно ядерными боеголовками оснащаются баллистические ракеты или крылатые ракеты с химическими двигателями, и Россия является первой страной, которая разрабатывает оружие, приводимое в движение ядерной энергией, отметил эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Российская крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" может изменить структуру глобальной стратегической ядерной мощи. Такую точку зрения 12 августа высказал авторитетный китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин в комментарии газете Global Times, комментируя появившиеся в СМИ предположения о якобы проводимых испытаниях ракеты.

Он отметил, что обычно ядерными боеголовками оснащаются баллистические ракеты или крылатые ракеты с химическими двигателями, и Россия является первой страной, которая разрабатывает оружие, приводимое в движение ядерной энергией.

Однако как подчеркивает эксперт, ядерное топливо является технически сложным в разработке, и возможные испытания могут быть направлены на решение выявленных проблем.

1 августа администрация США заявила, что новое ядерное вооружение России не меняет фундаментальным образом ситуацию в сфере сдерживания. Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг заявил, что это вооружение предназначено главным образом для преодоления систем противоракетной обороны ввиду "неограниченной дальности, профиля [полета] крылатой ракеты".