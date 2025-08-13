Постпред при ЕС: Евросоюз проиграет при введении санкций против Израиля

Попытки использовать "давление" для влияния на Израиль "никогда не работали и никогда не сработают", отметил Хаим Регев

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Израиль является "идеальным соседом" для Евросоюза, и критикам в странах - членах сообщества следует отказаться "от пагубной одержимости" правами человека в секторе Газа. Об этом заявил израильский постпред при ЕС Хаим Регев газете Politico.

Он раскритиковал оппонентов Израиля в Ирландии, Нидерландах, Испании и Словении, которые возглавили протесты в Европе по поводу бедственного положения палестинцев в секторе Газа, а также предупредил лидеров Франции, Германии и Великобритании о том, что их недавние критические высказывания играют на руку террористам и антисемитам ХАМАС, говорится в публикации.

Попытки использовать "давление" для влияния на Израиль "никогда не работали и никогда не сработают", полагает Регев. Сейчас ЕС или некоторые структуры пытаются приостановить, в частности, участие Тель-Авива в научно-исследовательской программе Horizon Europe и ограничить двусторонние торговые связи. Постпред считает, что вследствие таких действий "рухнет все, что стороны построили за последние несколько лет", и тогда ЕС лишится возможности влиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Нидерланды выступили за приостановку действия торговой части соглашения об ассоциации Евросоюза с Израилем из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа, а в Германии прозвучали призывы о том, что Берлину следует рассмотреть вопрос о санкциях против Израиля, включая частичную приостановку экспорта оружия.

Еврокомиссия 28 июля рекомендовала приостановить участие Израиля в Horizon Europe. Обоснованием для такого решения в ЕК назвали действия Израиля в секторе Газа, которые, как считают в Брюсселе, нарушают международное право и права человека.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.