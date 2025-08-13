Axios: Израиль может направить делегацию в Катар для переговоров по Газе

По данным портала, если израильская делегация прибудет, то стороны должны будут обсудить разработку всеобъемлющего соглашения, которое позволит остановить боевые действия в анклаве и освободить всех остающихся у ХАМАС заложников

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Израиля рассматривает возможность отправки высокопоставленной делегации в Доху для переговоров с катарскими официальными лицами о возможном возобновлении диалога по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

По его данным, если израильская делегация прибудет в Катар, то стороны должны будут обсудить разработку всеобъемлющего соглашения, которое позволит остановить боевые действия в анклаве и освободить всех остающихся у радикального палестинского движения ХАМАС заложников.

Ранее сообщалось, что 13 августа делегация ХАМАС обсудит в Каире пути достижения прекращения огня в секторе Газа с египетскими посредниками. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты 12 августа заявил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа.

27 июля ХАМАС заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады анклава. До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".

На прошлой неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве, которая ведется с октября 2023 года.