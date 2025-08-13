DGP: польские фирмы планируют рекордное сокращение 80 тыс. работников

По данным газеты, самые большие увольнения ожидаются на предприятиях химической промышленности и на транспорте

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Польские фирмы намерены ликвидировать до конца этого года рекордные 80 тыс. рабочих мест и уволить работников. Об этом сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna.

Численность запланированных увольнений в два раза больше показателей 2024 года и превышает сокращения персонала, проведенные в 2020 году после начала пандемии COVID-19, отмечает издание.

По данным газеты, самые большие увольнения ожидаются на предприятиях химической промышленности и на транспорте.

Во вторник руководство крупнейшего грузового перевозчика Польши - фирмы PKP Cargo - сообщило об увольнении до 30 сентября 765 работников в связи с проводимой в компании реорганизацией.

По данным Главного статистического управления Польши, в марте этого года общая численность безработных в Польше составила 837,6 тыс. человек или 5,4% от всего трудоспособного населения.