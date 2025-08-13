Блок "Победа" намерен оспаривать попытки его ликвидации со стороны правительства

В блоке считают, что за этой инициативой стоит контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Блок "Победа" будет оспаривать во всех судах попытки правительства Молдавии запретить входящие в него партии. В распространенном пресс-службой блока заявлении инициатива министерства юстиции перед парламентскими выборами в сентябре названа незаконной и неконституционной.

"Мы будем бороться во всех судах - в Молдове и за ее пределами. Добьемся отмены этого репрессивного закона и защитим право каждого гражданина на свободный выбор", - говорится в нем.

В блоке считают, что за этой инициативой стоит контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности. "Новый механизм роспуска протащили всего два месяца назад в скандальном "законе об экстремизме". Этот инструмент грубо нарушает конституцию, противоречит международным стандартам и подрывает саму идею политического плюрализма", - отмечается в заявлении.

На этой неделе Минюст Молдавии проинформировал о решении через суд распустить входящие в блок партии "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Их обвинили в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор". В министерстве указали, что требование о роспуске основывается на запросе ЦИК и данных Службы информации и безопасности о том, что 6 июля 2025 года лидеры этих четырех партий приняли участие в съезде в Москве, координируемом Иланом Шором. На этом съезде он объявил о создании избирательного блока "Победа" и представил планы участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года.

ЦИК в своем представлении в Минюст отметил, что прямое участие Шора в формировании блока является скрытым продолжением деятельности его партии "Шор", которая признана Конституционным судом Молдавии незаконной. Блок, по мнению авторов документа, фактически унаследовал ее структуры, ресурсы и кадры, обеспечив тем самым передачу политической инфраструктуры новым формированиям.