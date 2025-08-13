Молдавия заблокирует 443 канала в TikTok по обвинению в дезинформации

Власти проинформировали, что на основании подобных запросов уже были заблокированы свыше 160 каналов

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии инициировали блокировку 443 каналов в TikTok по обвинению в распространении ложной информации про госорганы и правящую Партию действия и солидарности.

"Направили официальные запросы о блокировке 443 каналов TikTok, участвующих в распространении дезинформации", - сообщает пресс-служба полиции. "97 каналов распространяли дезинформацию, связанную с политикой правящей партии, <...> 128 каналов участвовали в информационных атаках против публичных лиц, занимаясь распространением клеветы", - уточнили в ведомстве. Там проинформировали, что на основании подобных запросов уже были заблокированы свыше 160 каналов.

Среди тем, которые вызвали обеспокоенность у властей страны, также ситуация на Украине и предстоящие парламентские выборы в Молдавии. По данным полиции, аудитория 443 каналов превышает 1,2 млн подписчиков. Там подсчитали, что суммарно просмотры на всех каналах превышают 4,5 млн. На основании запросов молдавских властей уже были заблокированы свыше 160 каналов, уточнили в полиции.

В июле об угрозах со стороны социальных сетей накануне предстоящих в сентябре парламентских выборов заявляла президент Молдавии Майя Санду. Тогда она сообщила о налаженном сотрудничестве с такими платформами, как TikTok, Facebook и Instagram (Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Президент заявила, что Telegram не отвечает на запросы молдавских властей, и обвинила платформу в угрозах госбезопасности. По ее словам, молдавская оппозиция использует Telegram для мобилизации людей на акции протеста.

Ранее в Молдавии были запрещены десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли площадку оппозиции. А против ее лидеров были заведены уголовные дела.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС - избирательный блок, который формируется вокруг соцпартии, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейский курс. Крупный оппозиционный блок "Победа" не был допущен к выборам.