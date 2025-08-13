Аббас Арагчи отметил, что подвергшиеся санкциям страны "должны координировать усилия, чтобы сформировать единый ответ"

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Санкции США, в результате которых пострадали сотни тысяч человек в странах с низким уровнем жизни, должны быть признаны преступлением против человечности. С таким призывом выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Самое время признать бесчеловечные санкции США и их сообщников преступлением против человечности. Страны, подвергшиеся санкциям, должны координировать усилия, чтобы сформировать единый ответ [на эти ограничения]", - написал Арагчи в X.

Министр сослался на результаты исследования, опубликованного в журнале The Lancet. Согласно выводам ученых, негативное влияние экономических санкций США и европейских стран на системы здравоохранения государств с низким уровнем жизни приводило к преждевременной смерти более чем 560 тыс. человек в год в период с 1971 по 2021 год, что в пять раз превышает ежегодный показатель смертности в военных конфликтах за тот же период. В рамках исследования были проанализированы случаи применения санкций в отношении 152 государств мира.

По мнению исследователей, европейские и американские санкции влекут за собой более тяжелые последствия для рядовых граждан, чем ограничения, вводимые ООН, поскольку в Вашингтоне и Брюсселе считают ухудшение условий жизни населения законным инструментом давления на политическое руководство неугодных им режимов.