Глава движения "Другая Украина" отметил, что страна под Владимиром Зеленским стабильно удерживает статус самой бедной в Европе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Простые украинцы не чувствуют огромных финансовых вливаний со стороны Запада, поскольку уровень их жизни, несмотря на выделенные средства, становится только хуже. Западные деньги растаскивают Владимир Зеленский и его окружение, заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Украина под руководством Зеленского, обратил внимание политик, стабильно удерживает статус самой бедной страны в Европе. "Речь идет не только о банкротстве, не только об уничтожении украинской государственности, но и о ликвидации украинской экономики как таковой. Подобная ситуация требует увеличения внешней финансовой помощи, но сегодня она является для больной экономики не более чем наркотиком. Простые украинцы не чувствуют тех огромных финансовых вливаний, которые идут на Украину, так как им становится только хуже", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Однако вместо трезвой государственной оценки ситуации украинская власть во главе с Зеленским растаскивает страну по кускам, продолжил Медведчук. "Ему бы разобраться с коррупцией в стране, но, как оказалось, он ее сам возглавил, а война - только прикрытие масштабного воровства и преступлений, которые он и его банда совершают каждый день", - отметил он.

Так, в СМИ всплыл скандал о попытках ближайшего окружения Зеленского отмыть €5 млрд в крипте. "С этой целью обсуждалась идея о покупке банка во Франции. Банк планировали зарегистрировать на Олега Шурму - родного брата экс-замглавы офиса президента Ростислава Шурмы. При этом обсуждалась возможность попросить о помощи в регистрации банка президента Франции [Эмманюэля] Макрона", - указал политик.

Кроме того, турецкая газета Aydınlık обнародовала счета, куда окружение Зеленского ежемесячно переводит по $50 млн. Речь идет о двух компаниях, которые базируются в ОАЭ.

"Как видим, банда Зеленского растаскивает и Украину, и западную финансовую помощь", - заключил Медведчук.