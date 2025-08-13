По данным газеты, инициатива исходила от одной из прибалтийских стран и была официально направлена через Брюссель председателям комитетов по иностранным делам в парламентах европейских стран, чтобы заручиться их поддержкой

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Испанский Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не присоединился к совместной декларации 22 европейских парламентов в поддержку Украины. Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, инициатива исходила от одной из прибалтийских стран и была официально направлена через Брюссель председателям комитетов по иностранным делам в парламентах европейских стран, чтобы заручиться их поддержкой. В случае Испании получателем был социалист Хуан Карлос Руис Боикс, который "ответил молчанием", пишет издание. Оно уточняет, что парламентарий не запросил дополнительной информации и не привел аргументов в пользу своего решения.

Руис Боикс также не перенаправил инициативу своему коллеге в Сенате (верхняя палата парламента), консерватору Хосе Игнасио Ландалусе, чтобы эта палата могла оценить ее поддержку и таким образом представлять Испанию. Социалистическая группа отказалась комментировать произошедшее.

Среди председателей комитетов по иностранным делам, подписавших совместную декларацию, значатся представители 22 европейских стран, а также Европарламент. По данным дипломатических источников, Венгрия ответила, что не согласна поддержать ее. Большинство стран ЕС, которые не присоединились к инициативе, ответили, что парламентского представителя по иностранным делам нет на месте.