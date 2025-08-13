Эстония высылает российского дипломата

МИД республики отметил, что "дипломат принимал непосредственное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии"

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии объявило дипломатического сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну.

"Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему дипломатическую ноту об объявлении первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. Как утверждает внешнеполитическое ведомство, "дипломат принимал непосредственное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии".